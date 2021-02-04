В Прикамье меняют траты на здание галереи, сцену Оперного театра и зоопарк

Власти Пермского края внесли в краевое заксобрание проект поправок к региональному бюджету на 2021-23 гг. В них, в частности, речь идёт об увеличении трат на строительство здания художественной галереи и сокращении финансирования возведения новой сцены оперного театра. Трансформируют и транши на появление зоопарка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Финансирование строительства здания художественной галереи изменится следующим образом: в 2021 г. выделят 226,5 млн руб., в 2022 – 1,6 млрд, в 2023 – 2 млрд. Это нужно из-за отсутствия федеральных денег и для заключения в первом квартале этого года госконтракта на строительство здания.

Траты на новую сцену Оперного театра в 2021 г. сократят на 37 млн, в 2022 – на 500 млн, в 2023 – на 647. Компенсировать это предстоит за счёт федеральных денег. На строительство зоопарка в 2021 г. дадут на 11,7 млн руб. меньше, а в 2022 – на 114 млн больше из-за изменений графика реализации инвестиционного проекта.

Изменения рассмотрят на февральском заседании заксобрания.