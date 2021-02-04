В ЗАТО Озерск построят новый инфекционный госпиталь

Правительство Челябинской области и ФМБА договорились о строительстве инфекционного госпиталя в ЗАТО Озерск, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя на 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину", - рассказал Алексей Текслер.

Больницу планируют построить и сдать в эксплуатацию уже в этом году. Для медицинского учреждения закупят самое современное оборудование.