04 Февраля 2021
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Пожар на складе в Красноярске 03.02.21. (2021) | Фото: telegram-канал Mash

В Красноярском крае 5 февраля будет траур по трем погибшим в пожаре спасателям

5 февраля объявлено траурным днем в Красноярском крае в память о погибших при пожаре сотрудниках МЧС Анатолии Жалнерчике, Алексее Пузыреве и Максиме Рябцеве. Они пропали без вести, когда пошли искать человека, который мог находиться на горящем складе автозапчастей. Почти сразу после того, как спасатели зашли внутрь склада, обрушилась кровля. Они перестали выходить на связь. После того, как пожарным удалось побороть огонь, они сначала нашли тело погибшего гражданского, за которым и пошли спасатели, а потом и их самих.
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"Звено ГДЗС в составе трех человек одни из первых прибыли на место и вошли в горящее здание для поиска людей, которые, по словам очевидцев, могли находиться внутри склада. Произошло внезапное увеличение интенсивности горения и обрушение кровли. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что не видят выхода и заканчивается воздух в баллонах. На помощь незамедлительно были направлены звенья ГДЗС. К сожалению, спасти их не удалось. Командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик много лет работали в пожарной охране, а сержант Максим Рябцев пришел на службу три года назад. Они тушили пожары разной сложности. Не раздумывая, вступали в схватку с огнем, и в этот раз принялись спасать человека, который оказался в огненном кольце. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", - говорится в сообщении МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что "окажут всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников". Сейчас с родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС.

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В Красноярском крае 5 февраля будет траур по трем погибшим в пожаре спасателям

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Теги: пожар, погибшие спасатели, траур



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