04 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Смотровая площадка к Сенной площади, метеогорка (2021) | Фото: t.me/SennayaSqr

Защитники "Сенной площади" в Екатеринбурге выйдут на субботник для уборки Метеогорки

Активисты, выступающие в защиту "Сенной площади", в том числе и здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, решили организовать субботник и помочь городу избавиться от накопившегося снега. Объектом для уборки была выбрана смотровая площадка к Сенной площади - Метеогорка, лестница на которую полностью завалена снегом и буквально оправдывает свое название.
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Смотровая площадка к Сенной площади, метеогорка(2021)|Фото: t.me/SennayaSqr

Микросубботник, как его называют в социальных сетях, пройдет в воскресенье в 11 утра и, по предварительным данным, займет не больше двух часов. Каждый из желающих должен отписаться о своем намерении помочь и возможности предоставить собственные инструменты по очистке снега и наледи. После уборки, архитектор Полина Иванова проведет небольшую экскурсию, на которой расскажет про историю метеогорки и окрестностей.

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Защитники "Сенной площади" в Екатеринбурге выйдут на субботник для уборки Метеогорки

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Теги: субботник, Метеогорка



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