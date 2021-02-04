Защитники "Сенной площади" в Екатеринбурге выйдут на субботник для уборки Метеогорки

Активисты, выступающие в защиту "Сенной площади", в том числе и здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, решили организовать субботник и помочь городу избавиться от накопившегося снега. Объектом для уборки была выбрана смотровая площадка к Сенной площади - Метеогорка, лестница на которую полностью завалена снегом и буквально оправдывает свое название.

Микросубботник, как его называют в социальных сетях, пройдет в воскресенье в 11 утра и, по предварительным данным, займет не больше двух часов. Каждый из желающих должен отписаться о своем намерении помочь и возможности предоставить собственные инструменты по очистке снега и наледи. После уборки, архитектор Полина Иванова проведет небольшую экскурсию, на которой расскажет про историю метеогорки и окрестностей.