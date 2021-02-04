04 Февраля 2021
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Общество Москва
метро, метрополитен, вагоны, подвижные составы, электродепо &quot;Калиновская&quot;, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

В работе Московского метро с утра произошел сбой – не было движения на части фиолетовой ветки

В Москве на одном из конечных участков Таганско-Краснопресненской линии утром в четверг произошел сбой, было закрыто движение от станции "Планерная" до "Октябрьского поля". В департаменте транспорта столицы объяснили это "необходимостью проверки инфраструктуры" и предложили пассажирам воспользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2.

Позже дептранс вывел на линию вдоль закрытого участка метро 160 компенсационных автобусов (с бесплатным проездом) с остановками рядом со станциями метро.

К половине девятого утра движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" удалось восстановить, все станции открыли для входа и выхода.

А Московское метро озвучило предварительную причину произошедшего: "Несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин".

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В работе Московского метро с утра произошел сбой – не было движения на части фиолетовой ветки

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Теги: московское метро, фиолетовая ветка, планерная, октябрьское поле



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