В работе Московского метро с утра произошел сбой – не было движения на части фиолетовой ветки

В Москве на одном из конечных участков Таганско-Краснопресненской линии утром в четверг произошел сбой, было закрыто движение от станции "Планерная" до "Октябрьского поля". В департаменте транспорта столицы объяснили это "необходимостью проверки инфраструктуры" и предложили пассажирам воспользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2.

Позже дептранс вывел на линию вдоль закрытого участка метро 160 компенсационных автобусов (с бесплатным проездом) с остановками рядом со станциями метро.

К половине девятого утра движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" удалось восстановить, все станции открыли для входа и выхода.

А Московское метро озвучило предварительную причину произошедшего: "Несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин".