04 Февраля 2021
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт ВОЗ: Нет никаких доказательств, что коронавирус возник на рынке в Ухане

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения не обнаружила доказательств того, что коронавирус возник на местном рынке китайском Ухане, как это предполагалось ранее.

Об этом сообщил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, эксперты посетили рынок и сделали вывод, что вирус мог появиться в другом месте, а распространиться там, поскольку гипотетически на рынке все условия для этого есть.

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля. Как сообщает Regnum, ранее она посетила Уханьский институт вирусологии.

По словам Дедкова, сложно представить, что утечка коронавируса могла произойти в лаборатории. "Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь",— сказал Дедков РИА Новости.

Напомним, в США звучали заявления, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса.

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Эксперт ВОЗ: Нет никаких доказательств, что коронавирус возник на рынке в Ухане

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Теги: коронавирус, ухань, воз



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