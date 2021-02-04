Тюменские рестораторы попросили снять ограничения на работу общепита

Рестораторы Тюменской области обратились к властям региона и в областное управление Роспотребнадзора с просьбой снять ограничения на работу общепита. Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло, сообщает "Тюменская область сегодня".

Сейчас рестораны и кафе не могут работать по ночам. Время работы ограничено с 23.00 до 6.00. Предприниматели отмечают, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, а в регионе идет вакцинация. По словам бизнес-омбудсмена, Роспотребнадзор поддержал инициативу рестораторов.

Было отмечено, что ограничения уже снимают в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге.