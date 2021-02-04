Сергей Охлопков покидает прокуратуру Свердловской области

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что прокурор написал заявление по собственному желанию и с сегодняшнего дня находится в отпуске, из которого больше не вернется на прежнюю должность.

По некоторым данным, исполняющим обязанности прокурора может стать его заместитель Владимир Маленьких. Позже на место Охлопкова якобы планируется назначить прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

На данный момент информация не нашла подтверждения или опровержения непосредственно в самих органах. Оперативно получить комментарий от прокуратуры Свердловской области на момент публикации Накануне.RU не удалось.