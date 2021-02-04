В Челябинске из-за коммунальной аварии три дома и детсад остались без тепла

В Металлургическом районе Челябинска на улице Богдана Хмельницкого произошла коммунальная авария, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили очевидцы, из-за аварии на улице забил фонтан с кипятком.

Без отопления остались три жилых дома и один детский садик.

Авария произошла из-за повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм. Подача воды и тепла отключена с 22.10 2 февраля. Работы по устранению ведет МУП "ЧКТС". По предварительным данным, последствия аварии должны устранить сегодня к 12.00.