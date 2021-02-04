04 Февраля 2021
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Экономика За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

Власти США прогнозируют баррель нефти по $173 к 2050 году

Похоже, американские власти полны не меньшего оптимизма по поводу добычи углеводородов, чем российские. Не только президент Владимир Путин полагает, что в ближайшую четверть века человечество не перестанет ездить на нефтяном бензине.

Информационное управление Минэнерго США опубликовало  прогноз развития глобального энергетического рынка до 2050 года. В докладе говорится, что к 2050 году стоимость барреля нефти марки Brent при благоприятном сценарии поднимется до $173. Впрочем, есть еще реалистичный сценарий – в нем нефть стоит к тому же сроку $95 за баррель (это все равно выше, чем сейчас), а также негативный вариант, при нем баррель нефти будет продаваться в середине века за $48 за баррель, что примерно равно текущей ситуации, передает ТАСС.

Отметим, что до начала пандемии прогнозы американского ведомства были чуть позитивнее: $183 за баррель при благоприятном сценарии, $105 – при нейтральном, $46 – при негативном.

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Власти США прогнозируют баррель нефти по $173 к 2050 году

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Теги: прогноз, баррель нефти, негативный сценарий, минэнерго сша



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