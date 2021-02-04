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Политика Свердловская область Курганская область
Александр Григорьев советник главы Екатеринбурга по особым поручениям (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

Администрацию Екатеринбурга покинули два советника Высокинского

В администрации Екатеринбурга произошли очередные кадровые перестановки.

Свои должности покинули советники прежнего главы города Александра Высокинского - Павел Кожевников и Александр Григорьев. Информация о чиновниках уже удалена с официального сайта мэрии. Когда они ушли из администрации, не уточняется.

Напомним, в июне прошлого года Александр Высокинский назначил на должность своего советника по вопросам инвестиционной политики Павла Кожевникова. В прошлом тот занимал пост главы Кургана, который покинул в 2014 году.

глава Кургана Павел Кожевников(2014)|Фото: Накануне.RU

В июле советником мэра по особым поручениям был назначен Александр Григорьев - бывший офицер-подводник. Сам Высокинский покинул свой пост в конце прошлого года и стал первым вице-губернатором Свердловской области.

В свою очередь, врио главы Екатеринбурга стал Алексей Орлов. На этой неделе конкурсная комиссия рекомендовала назначить его на должность на постоянной основе.

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Администрацию Екатеринбурга покинули два советника Высокинского

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Теги: Высокинский, советники, мэрия, Екатеринбург



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Ранее 31.07.2020 13:50 Мск У главы Екатеринбурга появился советник по особым поручениям – бывший офицер-подводник

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