Администрацию Екатеринбурга покинули два советника Высокинского

В администрации Екатеринбурга произошли очередные кадровые перестановки.

Свои должности покинули советники прежнего главы города Александра Высокинского - Павел Кожевников и Александр Григорьев. Информация о чиновниках уже удалена с официального сайта мэрии. Когда они ушли из администрации, не уточняется.

Напомним, в июне прошлого года Александр Высокинский назначил на должность своего советника по вопросам инвестиционной политики Павла Кожевникова. В прошлом тот занимал пост главы Кургана, который покинул в 2014 году.

В июле советником мэра по особым поручениям был назначен Александр Григорьев - бывший офицер-подводник. Сам Высокинский покинул свой пост в конце прошлого года и стал первым вице-губернатором Свердловской области.

В свою очередь, врио главы Екатеринбурга стал Алексей Орлов. На этой неделе конкурсная комиссия рекомендовала назначить его на должность на постоянной основе.