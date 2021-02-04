В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Документ называется "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность". Он предусматривает санкции против российских должностных лиц, которые якобы нарушили международное право, передает Regnum.

Речь идет о тюремном заключении оппозиционера и его отравлении, приписываемом России.

Ранее США, Германия, Великобритания и Франция выступили с призывом освободить Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на 3,5 года колонии.

Американский сенатор Митт Ромни сообщил, что после решения российского суда о присуждении реального срока оппозиционеру внесет проект закона о введении санкций против "ответственных" лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил власти России за их "жесткую" реакцию на протесты. По его словам, Вашингтон осуждает применение российскими властями "жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов".