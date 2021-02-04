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Общество Свердловская область
ЖКХ, отопление, коммунальные службы (2020) | Фото: mos.ru

Специалисты мэрии осмотрели обледенелый подъезд на Уралмаше

Сотрудники управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга оценили состояние подъезда на Ломоносова, 55, который покрылся льдом из-за коммунальной аварии. Осмотр состоялся 3 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, управляющая компания АО "Орджоникидзевская УЖКХ" уже приступила к ремонтным работам по замене поврежденных участков трубопроводов теплоснабжения по стояку. Все последствия обледенения в виде луж будут устранены после завершения ремонта.

Напомним, что в АО "Орджоникидзевская УЖК" также сообщили, что смогут полностью устранить проблему в течение двух дней и восстановить отопление. После этого, уже к лету, компания займется косметическим ремонтом подъезда и устранит все последствия аварии на стенах.

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Специалисты мэрии осмотрели обледенелый подъезд на Уралмаше

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Теги: коммунальные службы, протекающие трубы, Уралмаш, подъезд, лед



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