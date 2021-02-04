Школьник из Сургута после купания в бассейне оказался в реанимации

В Сургуте третьеклассник прямиком из бассейна отправился в реанимацию. Виновникам грозит уголовная ответственность по статье "Халатность", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 3 февраля в одной из школ шёл урок физкультуры. Третьеклассник, играя со сверстниками в бассейне, захлебнулся и стал тонуть. Его тут же достали из воды и передали прибывшей "скорой". Пострадавший госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".