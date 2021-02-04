04 Февраля 2021
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Происшествия Сибирский ФО
пожар в таунхаусе в Челябинске, Пустового, возгорание, пожарный (2015) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Красноярске обнаружили тела погибших пожарных

В Красноярске найдены тела трех сотрудников МЧС, которые занимались тушением пожара на складе автозапчастей.

Глава чрезвычайного ведомства России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших. В пожаре погибли 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. С родственниками работают психологи МЧС, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей была потеряна связь с тремя спасателями. Они первыми вошли в горящее здание для поиска людей. Произошло обрушение кровли.

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В Красноярске обнаружили тела погибших пожарных

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Теги: Красноярск, пожар



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Ранее 03.02.2021 10:27 Мск Трое пожарных пропали без вести при тушении пожара на складе в Красноярске

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