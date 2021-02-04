В Красноярске обнаружили тела погибших пожарных

В Красноярске найдены тела трех сотрудников МЧС, которые занимались тушением пожара на складе автозапчастей.

Глава чрезвычайного ведомства России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших. В пожаре погибли 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. С родственниками работают психологи МЧС, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей была потеряна связь с тремя спасателями. Они первыми вошли в горящее здание для поиска людей. Произошло обрушение кровли.