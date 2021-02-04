04 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Прикамье поступила очередная партия вакцины от коронавируса

3 февраля в Пермский край доставлена очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства для проведения массовой вакцинации.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, речь идет о 7,5 тыс. доз. Таким образом, с начала иммунизации от COVID-19 в регион доставили 21,5 тыс. доз препарата.

Новая партия распределена между 47 медучреждениями края для продолжения вакцинации населения. После этого сделать прививки смогут жители всех территорий региона.

По состоянию на 28 января, жителям региона введено 90,7% вакцины, имевшейся в регионе: первым компонентом привиты 7744 человека, вторым – 1771.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что в конце января и феврале в Прикамье ожидается поставка более 100 тыс. доз вакцины.

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В Прикамье поступила очередная партия вакцины от коронавируса

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Теги: Прикамье, вакцина, коронавирус



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