В самолете во время полета из Хабаровска произошло задымление

В авиалайнере, который выполнял рейс Хабаровск - Южно-Сахалинск, произошло задымление в кабине пилота.

Инцидент произошел через 20 минут после вылета. Командир экипажа уведомил оперативные службы. При этом, задымление удалось ликвидировать самостоятельно.

Airbus A319 приземлился штатно в аэропорту Южно-Сахалинска. На борту находилось почти 100 человек. Никто не пострадал.

Пассажиры покинули самолет самостоятельно, сообщает РИА "Новости".