04 Февраля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

В самолете во время полета из Хабаровска произошло задымление

В авиалайнере, который выполнял рейс Хабаровск - Южно-Сахалинск, произошло задымление в кабине пилота.

Инцидент произошел через 20 минут после вылета. Командир экипажа уведомил оперативные службы. При этом, задымление удалось ликвидировать самостоятельно.

Airbus A319 приземлился штатно в аэропорту Южно-Сахалинска. На борту находилось почти 100 человек. Никто не пострадал.

Пассажиры покинули самолет самостоятельно, сообщает РИА "Новости".

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В самолете во время полета из Хабаровска произошло задымление

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Теги: самолет, Хабаровск, Южно-Сахалинск



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