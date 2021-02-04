ЕС и НАТО поддержали продление ДСНВ

Евросоюз поддержал решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Как говорится в официальном заявлении Евросоюза, соглашение - важный вклад в международную и европейскую безопасность, так как договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор способствует международной стабильности и крайне важен для союзников по НАТО, сообщает "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 29 января текущего года

Новое российское-американское соглашение вступило в силу 3 февраля - до 5 февраля 2026 года.

По условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.