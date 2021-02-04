Росстат: недельная инфляция в России оказалась нулевой

С 26 января по 1 февраля инфляция в России оказалась нулевой.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, потребительские цены в стране с начала 2021 года выросли на 0,7%. За прошедшую неделю сахар-песок стал дешевле на 0,6%, подсолнечное масло и пшено подешевели на –0,5%, соль на 0,3%, куриные яйца на 0,2%. В тоже время овощи подорожали на +1,6%, куриное мясо на +0,5%, говядина, баранина, молоко и водка стали дороже на +0,2%.

Нулевая недельная инфляция зафиксирована в стране впервые с конца сентября 2020 года.

Ранее Банке России рассказали о том, какой будет инфляция в ближайшие месяцы. По данным регулятора, в начале 2021 г. годовая инфляция продолжит ускоряться, и предположительно, достигнет своего пика в феврале.