Скорая помощь объяснила отказ госпитализировать задержанных на протестах в Москве

Московский департамент здравоохранения сообщил, что после протестов в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля госпитализацию предложили двум задержанным.

Как отметили в ведомстве, у остальных пациентов скорой медицинской помощи не было медицинских показаний для лечения в стационаре, пишет "Коммерсант".

Ранее правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил об отказе госпитализировать протестующих, получивших травмы.

Ранее Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить политика Алексея Навального из тюрьмы. Глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал отпустить журналистов и демонстрантов, задержанных на акциях протеста в поддержку Навального.