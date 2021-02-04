Евросоюз призвал Москву освободить Навального

Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить политика Алексея Навального из тюрьмы.

Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, решение отправить оппозиционера в колонию - политически мотивировано. Также Боррель также потребовал отпустить журналистов и демонстрантов, задержанных на акциях протеста в поддержку Навального.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал приговор Навального по делу "Ив Роше" произвольным и необоснованным, пишет "Коммерсант".

Ранее Боррель сообщил о сожалении из-за массовых задержаний и применения силы в отношении россиян, которые принимали участие в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен осудил власти России за их "жесткую" реакцию на протесты. По его словам, Вашингтон осуждает применение российскими властями "жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов".