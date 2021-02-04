04 Февраля 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
(2016) | Фото: ТАСС

Кадыров назвал "шакалом" подравшегося с полицией чеченца

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "трусливым шакалом" чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который на акции протеста подрался с бойцами Росгвардии и ОМОНа.

"Не надо было бежать, если он мужчина. Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца", - считает Кадыров, пишет "Коммерсант".

Напомним, молодого человека задержали в Псковской области на пути к латвийской границе с двумя компасами и картой.

В конце января стало известно о задержании 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева – участника драки с ОМОНом на Пушкинской площади, произошедшей во время несанкционированных акций протеста 23 января.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал Джумаева выйти на связь.

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Кадыров назвал "шакалом" подравшегося с полицией чеченца

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Теги: Кадыров, Чечня, протесты



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