04 Февраля 2021
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Политика В России
смартфон телефон мобильный сотовый смс (2014) | Фото:

Законопроект Минцифры: данные о местоположении мобильного телефона перестанут быть тайной

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило вывести данные о геолокации из-под действия тайны связи.

Разработан соответствующий проект закона. Как предполагается, он позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от сотовых операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. В настоящее время информацию об этом можно получить только по решению суда.

В Минцифры оправдывают инициативу тем, что будет упрощен поиск пропавших людей, пишет "Коммерсант".

Тем временем, операторы связи просят правительство компенсировать им затраты на возобновление передачи данных о передвижении граждан с коронавирусом.

Письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву направила глава рабочей группы "Информационная инфраструктура" в АНО "Цифровая экономика" (объединяет основных операторов) Анна Серебряникова. В Минцифры считают, что затраты операторов на работу с системой существенными не являются.

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Законопроект Минцифры: данные о местоположении мобильного телефона перестанут быть тайной

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Теги: Минцифры, слежка, телефон



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