США поддержали Зеленского из-за санкций против украинских телеканалов

США солидарны с украинским президентом Владимиром Зеленским в решении ограничить вещание украинских телеканалов — "112.Украина", NewsOne и ZIK, следует из заявления американского посольства на Украине.

Там назвали действие Украины "противодействием злокачественному влиянию России", пишет "Коммерсант".

Решение украинского президента Владимира Зеленского закрыть неугодные телеканалы было принято после того, как были получены свежие результаты рейтингов, показавшие, что президентская "Слуга народа" опустилась на второе место, уступив первую строчку "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%). Об этом написал телеграм-канал "Темный рыцарь", и на это "совпадение" обращало внимание Накануне.RU.