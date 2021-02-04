04 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Пентагон не исключил ядерную войну с Россией

В США заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Как сообщил глава Стратегического командования страны Чарльз Ричард, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.

По его словам, сегодня существует реальная возможность того, что "региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".

Как отметил Ричард, исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно и пока у Пентагона в приоритете борьба с терроризмом, Москва и Пекин якобы начали проводить агрессивную политику, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Третьей мировой войны избежать не удастся и главными ее участниками станут Россия, Китай и США.

Об этом пишет в своей новой книге "Третья мировая война" генерал-майор ВС Турции в отставке Осман Памукоглу. Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.

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Пентагон не исключил ядерную войну с Россией

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Теги: Пентагон, Россия, Китай, война



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