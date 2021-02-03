Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

В Москве полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в поджоге служебного автомобиля Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Москве, инцидент произошел 31 января во время несогласованной акции протеста в центре города в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Пожар был быстро потушен, в результате ЧП никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.