Применение вакцины "Спутник V" в ЕС могут одобрить в начале марта

В Евросоюзе применение российской вакцины могут одобрить в феврале - начале марта. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1"

РФПИ подал документы в Европейскую медицинскую организацию. Процесс рассмотрения может занять около месяца.

Напомним, Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели зарегистрируют более чем в 25 странах. По его словам, в настоящее время вакцина зарегистрирована в 14 странах.