04 Февраля 2021
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Происшествия В России
(2004) |

В Томской области воспитанники школы-интерната заразились псевдотуберкулезом

В Томской области 30 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе заразились псевдотуберкулезом и были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

На овощехранилище, в пищеблоке школы-интерната, специалисты ведомства отловили несколько мышей полевок красно-серых. Также были выявлены нарушения к условиям хранения овощей, содержанию пищеблока.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования очага псевдотуберкулеза причиной формирования очага могло послужить нарушение технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а так же вторичная контаминация готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По факту отравления проводятся проверки прокуратуры и областного следственного управления СКР.

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В Томской области воспитанники школы-интерната заразились псевдотуберкулезом

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Теги: псевдотуберкулез, мыши-полевки, школа-интернат



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