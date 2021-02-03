03 Февраля 2021
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Александр Проханов, Академия русской мечты (2019) | Фото: Накануне.RU

Александр Проханов: "Ситуация с Навальным - конфликт спецслужб, который вылез наружу"

Ситуация с Навальным - конфликт спецслужб, который вылез наружу. Об этом в интервью "Свободной Прессе" сообщил писатель Александр Проханов.

По мнению писателя - оппозиционер Алексей Навальный не является самостоятельным лицом. Проханов полагает, что возможности и пиар Навального, а также все его расследования - дело рук спецслужб.

"Только спецслужбы в состоянии запускать дроны, только спецслужбы в состоянии пользоваться закрытой информацией о перемещении, добывать вот эти компрометирующие сведения о коррумпированных крупных чиновниках. Навальный всем этим питается. Навальный взращивается как так называемый параллельный центр. Как в свое время взращивался Ельцин. Ведь ситуация Советского Союза в 91-м году — это была ситуация схватки одной части государства с другой. И Ельцина, и Горбачева обслуживали одни и те же группы советников. И КГБ в этом расколе играл ведущую роль. Ибо госбезопасность Андропова рассматривала проблему, вопрос о рентабельности Советского Союза. По их мнению, Советский Союз был нерентабельным и его нужно было распускать", - высказался он.

Прокомментировал писатель и новое расследование Алексея Навального о "дворце Путина". Напомним, речь идет о здании, расположенном на мысе Идокопас. Это частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изначально заявил, что у главы государства нет дворца в Геленджике, и что тема с дворцом уже поднималась. Позже Песков заявил, что владельцем здания может быть один или несколько бизнесменов. Однако вскоре ситуацию прокомментировал и сам глава государства и также заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января владелец "дворца" нашелся - бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что ведет строительство отеля на этом месте.

Проханов комментируя меняющиеся показания со стороны Кремля, отметил, что пиар главы государства бывает "ужасным и примитивным".

"Я думаю, что в Кремле сидят не болваны… А может быть, и болваны… Потому что тот пиар, который обеспечивается президенту и самой идее нашей имперской реальности, он бывает иногда просто ужасен, он примитивен. Такое ощущение, что его делали просто наймиты, а не те, которые сердцем чувствуют необходимость. Это особые художники, такие особые "тупейные художники" по Лескову, которые гримируют умирающего или умершего человека. Поэтому те ответы власти, Пескова, которые разнятся, противоречат друг другу, все эти последние пиары со студенческими беседами Путина — они все грешат прорывами, проколами, они неумелы", - высказался он.

По мнению Проханова, сам фильм "произвел разрушительное действие в той среде, которая была как бы лояльна Кремлю" и то, что на демонстрации вышло сравнительно небольшое количество молодых людей - ничего не значит - нужно понять, какое количество людей им симпатизировало.

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Александр Проханов: "Ситуация с Навальным - конфликт спецслужб, который вылез наружу"

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Теги: Алексей Навальный, дворец Путина, Александр Проханов, конфликт спецслужб



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