Шарий резко отреагировал на запрет неугодных каналов Зеленским

Украинский блогер Анатолий Шарий очень резко отреагировал на запрет неугодных телеканалов президентом Владимиром Зеленским, а также на сообщения, что Киев попробует заблокировать его канал в "Ютуб".

"Полностью конченое недоразумение, захватившее власть на Украине, решило заблокировать каналы News One, 112, Зик. Зеленский ввел санкции против ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ Тараса Козака. Ты что, совсем больной?! Ты что, дегенерат, делаешь?!" - написал блогер.

По его мнению, Зеленскому наплевать на мнение граждан. Также он обратил внимание, что уже с утра неонацисты обклеили здания телеканалов наклейками "Закрыто. Решение СНБО". И этим Зеленский "тупо палится".

Он прокомментировал запись Зеленского, что теперь фейков станет меньше. Тем самым Зеленский показывает, что будет сам решать, где фейки, а где нет, полагает Шарий.

Показательно, что Зеленский и не скрывал, что запретил телеканалы по чисто политическим причинам. Он заявил, что они мешают власти "на пути к ЕС и евроатлантической интеграции". Причем свой пост он написал по-английски.

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что у Зеленского сдали нервы от падения его рейтинга. По последним данным, он опустился почти до уровня Петра Порошенко и составил всего 13%.