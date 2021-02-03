Ant Group Джека Ма договорилась с властями КНР о реструктуризации - Bloomberg

Финтех-компания Ant Group, подконтрольная миллиардеру Джеку Ма, договорилась с китайскими регуляторами о реструктуризации, пишет Bloomberg.

Читайте также: Возвращение блудного Джека Ма

Официально о плане будет объявлено на следующей неделе, считает агентство – до начала празднования Нового года по восточному календарю (начинается 12 февраля).

План предусматривает передачу в холдинг всех подразделений Ant Group, в том числе и тех, что работают в таких сферах, как блокчейн-технологии и доставка еды. Ранее компания пыталась добиться включения в состав холдинга, к которому регуляторами будут предъявляться те же требования, что и к банкам, только финансовых подразделений. В конце декабря сообщалось, что ЦБ Китая поручило руководству Ant Group "исправить" ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом и "вернуться к корням" в качестве платежного оператора (Ant Group владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay), передает РБК.

В августе 2020 года Ant Group подала документы для проведения на биржах в Гонконге и Шанхае первичного публичного размещения (IPO) акций, которое должно было установить новый мировой рекорд — более $34 млрд. Однако за два дня до объявленной даты IPO было остановлено.