03 Февраля 2021
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Экономика За рубежом
Джек Ма (Ма Юнь) (2020) | Фото: dy.163.com

Ant Group Джека Ма договорилась с властями КНР о реструктуризации - Bloomberg

Финтех-компания Ant Group, подконтрольная миллиардеру Джеку Ма, договорилась с китайскими регуляторами о реструктуризации, пишет Bloomberg.
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Официально о плане будет объявлено на следующей неделе, считает агентство – до начала празднования Нового года по восточному календарю (начинается 12 февраля).

План предусматривает передачу в холдинг всех подразделений Ant Group, в том числе и тех, что работают в таких сферах, как блокчейн-технологии и доставка еды. Ранее компания пыталась добиться включения в состав холдинга, к которому регуляторами будут предъявляться те же требования, что и к банкам, только финансовых подразделений. В конце декабря сообщалось, что ЦБ Китая поручило руководству Ant Group "исправить" ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом и "вернуться к корням" в качестве платежного оператора (Ant Group владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay), передает РБК.

В августе 2020 года Ant Group подала документы для проведения на биржах в Гонконге и Шанхае первичного публичного размещения (IPO) акций, которое должно было установить новый мировой рекорд — более $34 млрд. Однако за два дня до объявленной даты IPO было остановлено.

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Ant Group Джека Ма договорилась с властями КНР о реструктуризации - Bloomberg

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Теги: Ant Group, Джек Ма, реструктуризация



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