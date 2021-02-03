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Политика Свердловская область
встреча Евгения Куйвашева с депутатами Госдумы (2020) | Фото: све.рф

"Единороссы" во главе с Куйвашевым поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра Екатеринбурга

Член высшего совета "Единой России", глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поддержал кандидатуру врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова в конкурсе на пост мэра уральской столицы. Вместе с ним и.о. градоначальника поддержали и члены президиума политсовета регионального отделения партии, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Главой уральской столицы должен быть профессионал, обладающий компетенциями в сфере муниципального управления, опытом работы в органах власти. Ему нужно уметь работать в команде, видеть общий вектор развития Свердловской области и Екатеринбурга, конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом, коллегами из мэрии, бизнес-сообществом региона. Кроме того, кандидат должен соответствовать масштабу тех задач, которые Екатеринбургу предстоит решать в ближайшей перспективе. Это и подготовка к 300-летию города, и организация Всемирных студенческих игр, и активное участие в достижении национальных целей развития, повышении качества жизни людей", - отметил губернатор.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий также отметил, что решение было принято после тщательного анализа программ всех кандидатов. Свою роль сыграли и рекомендации конкурсной комиссии. Более того, Алексей Орлов является одним и основных претендентов на кресло главы Екатеринбурга и состоит в партии уже 15 лет. Решение президиума о поддержке кандидатуры Алексея Орлова будет направлено во фракцию "Единой России" в гордуме Екатеринбурга

Напомним, что окончательное решение по выбору мэра уральской столицы будет принято на ближайшем заседании 9 февраля. Помимо Алексея Орлова, конкурсная комиссия также рекомендовала гордуме главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева.

Ранее кандидаты, коих в списке 43 человека, озвучили за закрытыми дверями свои программы. В администрации губернатора Свердловской области посчитали, что публичность конкурса создает шоу.

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"Единороссы" во главе с Куйвашевым поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра Екатеринбурга

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Теги: Куйвашев, единоросы, Орлов, мэр Екатеринбурга, кандидатура



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