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Политика Свердловская область
валерий чайников (2018) | Фото:Борис Ярков

Председатель конкурсной комиссии прокомментировал рекомендацию Орлова на пост мэра Екатеринбурга

Заместитель губернатора Свердловской области и председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников рассказал о причинах избрания Алексея Орлова фаворитом среди кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, и.о. главы города является "наиболее подготовленным" кандидатом, потому за него было принято решение проголосовать отдельно, рекомендовав к избранию.

"Мы предложили на рассмотрение трех кандидатов. Они, по нашему мнению, в полной мере соответствуют требованиям, которые предъявляются к Главе города. Это - знания городского хозяйства и законодательства, наличие кадрового потенциала и соответствующего образование", - также отметил Чайников.

В своем комментарии замгубернатора подчеркнул, что наиболее интересные предложения кандидатов порекомендуют новому градоначальнику. В их числе: экологические проекты и программы по созданию дискуссионных площадок. Окончательное решение по выбору мэра уральской столицы будет принято на ближайшем заседании 9 февраля.

Напомним, что помимо Алексея Орлова, конкурсная комиссия также рекомендовала гордуме главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева.

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Председатель конкурсной комиссии прокомментировал рекомендацию Орлова на пост мэра Екатеринбурга

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Теги: Орлов, конкурсная комиссия



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