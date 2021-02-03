"Евровидение" в привычном формате в этом году точно не состоится - организаторы

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", заявил, что проведение конкурса в этом году в "обычном режиме" исключено.

Тем не менее, организаторы, в числе которых в этом году голландские компании NPO, NOS и AVROTROS, а также власти города Роттердам, представили три сценария, в рамках которых может состояться конкурс.

"Конкурс обязательно состоится 18-22 мая. Но здоровье и безопасность участников – главный приоритет. Осталось чуть больше трех месяцев, и организаторы "Евровидения-2021" согласовали решительный, но реалистичный подход", - говорится в заявлении на сайте EBU. Там же сообщается, что окончательное решение о формате 65-го конкурса будет принято в ближайшие недели.

Сейчас приоритетным считается план Б (план А уже провалился – это был вариант как раз с "обычным режимом"). В нем главным будет доставка в Роттердам 41 артиста (группы) от всех стран-участниц, а также журналистов и телевизионных команд, которые осветят конкурс. Естественно, все очные участники конкурса будут соблюдать социальное дистанцирование, постоянно сдавать тесты на COVID-19 и т.д. Предусматривается, что те артисты, которые не смогут приехать в силу ограничений на передвижение между странами, смогут выступать в записи. В этом варианте сценария зрителей либо вообще не будет, либо их пустят, но с соблюдением социальной дистанции. Окончательное решение будет за местными властями.

Напомним, в прошлом году конкурс был отменен из-за разгара первой волны пандемии. Голландия является принимающей страной, поскольку на "Евровидении-2019" победил ее представитель.