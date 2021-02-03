Пермские вузы постепенно выходят с дистанта

Часть студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) возвращаются к очному режиму обучения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, с 15 февраля возобновится контактная аудиторная работа у студентов первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения.

По словам проректора по учебной работе пермского "политеха" Николая Лобова, неделю назад аудиторная работа возобновилась у выпускных курсов. Первокурсников возвращают, потому что они осенью, из-за введения дистанционного режима, так и не смогли пройти социальную адаптацию.

"Мы считаем этот этап крайне важным для любого первокурсника, поскольку таким образом закладываются основы их дальнейшей общественной и профессиональной деятельности. У остальных студентов пока сохранится дистанционный формат обучения", — пояснил он.

Кроме того, с 8 февраля в аудитории Пермского классического университета (ПГНИУ) возвращаются бакалавры первого и четвертого курсов, студенты специалитета первого и пятого курсов, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения продолжат учебный год в онлайн-формате. Преподаватели старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания продолжат проводить занятия дистанционно.

Занятия, которые требуют специального оборудования, будут проходить в аудиториях.

В медицинском университете с 8 февраля возобновят обучение в режиме "оффлайн" студенты первых и вторых курсов. Учиться он будут малыми группами. Другие курсы продолжат обучение в смешанном формате. В педагогическом университете студенты будут учиться в группах до 30 человек, иностранные студенты, вернувшиеся из-за рубежа, будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин.