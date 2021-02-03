Директор "АВК" наказан за взрыв газа в жилом доме Тюмени, из-за которого погибли двое

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Дом, взрыв газа, Шарова, Тюмень (2021) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Директор "АВК" наказан за взрыв газа в жилом доме Тюмени, из-за которого погибли двое

В Тюмени глава ООО "АВК" наказан за смерть людей из-за работ возле жилого дома по улице Шарова, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Предприниматель наказан тремя годами колонии-поселения.

Напомним, 7 декабря 2019 г. подрядчик производил горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. После погиб житель одной из квартир.

Дом, взрыв газа, Шарова, Тюмень(2021)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Директор "АВК" наказан за взрыв газа в жилом доме Тюмени, из-за которого погибли двое

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: директор АВК, взрыв газа, жилой дом, смерть, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2020 15:47 Мск Директор "АВК" предстанет перед судом за взрыв газа в жилом доме в Тюмени
Ранее 08.10.2020 10:42 Мск За взрыв газа в доме по улице Павла Шарова в Тюмени ответит бизнесмен
Ранее 18.12.2019 08:50 Мск В Тюмени умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Шарова
Ранее 16.12.2019 12:21 Мск В Тюмени семья рабочего, погибшего из-за взрыва газа, получит матпомощь от областных властей
Ранее 11.12.2019 09:20 Мск В Тюмени названа компания, ответственная за взрыв газа в жилом доме на Шарова
Ранее 09.12.2019 08:58 Мск Названа причина взрыва газа в жилом доме Тюмени
Ранее 07.12.2019 20:22 Мск В Тюмени в жилом доме произошел взрыв газа: один человек погиб, трое пострадали

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети