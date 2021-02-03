Директор "АВК" наказан за взрыв газа в жилом доме Тюмени, из-за которого погибли двое

В Тюмени глава ООО "АВК" наказан за смерть людей из-за работ возле жилого дома по улице Шарова, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Предприниматель наказан тремя годами колонии-поселения.

Напомним, 7 декабря 2019 г. подрядчик производил горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. После погиб житель одной из квартир.