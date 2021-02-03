03 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Андрей Косилов (2020) | Фото: Накануне.RU

Приговор Андрею Косилову огласят 10 февраля

Приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области, руководителю холдинга "Равис" Андрею Косилову, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, огласят 10 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня в Аргаяшском районном суде прошли прения сторон по уголовному делу. Гособвинение запросило для Косилова год и 10 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года. Также прокурор просит удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда в пользу водителя и девушки на сумму более 13 млн руб.

Авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение.

Андрей Косилов, авария, Лексус(2019)|Фото:группа "Регион-74 | Челябинск" vk.com

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести вред здоровью.

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Приговор Андрею Косилову огласят 10 февраля

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Теги: Андрей Косилов, Равис, ДТП, уголовное дело, пострадавшие, приговор,



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