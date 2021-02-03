Дело об избиении до смерти екатеринбургского архитектора передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Екатеринбурга, обвиняемых в смертельном избиении архитектора Александра Кротова.

Напомним, все случилось 11 января 2020 года возле одного из кафе в уральской столице: двое неизвестных напали на архитектора и жестоко его избили. Мужчина был доставлен в больницу, где в феврале скончался.

Вскоре был установлен один из нападавших – им оказался бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. А затем был задержан и второй фигурант громкого дела.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сын погибшего архитектора Степан провел свое собственное расследование трагедии.