03 Февраля 2021
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Общество Пермский край
Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: legalns.com

В Перми сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве территориальной безопасности края

В Перми в рамках проверки изъяты документы в министерстве территориальной безопасности края, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Изъяты ряд документов, в том числе, в кабинете замминистра Игоря Гончарова, сообщает "Ъ-Прикамье". Якобы оперативники действовали в рамках проверки информации о возможном хищении 5 млн руб. под видом выполнения госконтрактов.

В пресс-службе краевого управления ФСБ Накануне.RU подтвердили информацию о прошедшей в отношении министерства проверке, воздержавшись от более подробных комментариев.

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В Перми сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве территориальной безопасности края

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Теги: УФСБ по Пермскому краю, министерство территориальной безопасности Пермского края



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