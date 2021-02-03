В Перми сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве территориальной безопасности края

В Перми в рамках проверки изъяты документы в министерстве территориальной безопасности края, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Изъяты ряд документов, в том числе, в кабинете замминистра Игоря Гончарова, сообщает "Ъ-Прикамье". Якобы оперативники действовали в рамках проверки информации о возможном хищении 5 млн руб. под видом выполнения госконтрактов.

В пресс-службе краевого управления ФСБ Накануне.RU подтвердили информацию о прошедшей в отношении министерства проверке, воздержавшись от более подробных комментариев.