Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию проституции в местном массажном салоне

Местная жительница предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией на территории Екатеринбурга. Так, с октября 2016 г. по ноябрь 2019 г. 35-летняя обвиняемая содержала массажный салон по ул.Токарей в Верх-Исетском районе, где клиентам за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера.

"В апреле 2019 года при проведении сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД России по Екатеринбургу незаконная деятельность была пресечена", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией" направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.