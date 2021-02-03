03 Февраля 2021
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Общество В России ДНР и ЛНР Москва
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

"Если не мы, то никто": в Кремле подтвердили, что Россия будет вакцинировать ДНР и ЛНР

В Кремле подтвердили слухи о том, что Россия будет поставлять вакцины от коронавируса в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит". Он, правда, не смог называть сроки поставок, но отметил, что их знают в правительстве, передает РБК.

Напомним, 31 января власти ДНР заявили, что получили партию вакцины "Спутник V". За день до этого в РФПИ (занимается поставками "Спутника") говорили, что "в фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии" поставок в самопровозглашенные республики.

Между тем, на Украине вакцинация еще не началась. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что в рамках программы COVAX (программа вакцинации бедных стран) Украина рассчитывает получить 117 тыс. доз вакцины от Pfizer. При этом власти отказались от идеи закупить российскую вакцину.

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"Если не мы, то никто": в Кремле подтвердили, что Россия будет вакцинировать ДНР и ЛНР

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Теги: днр, лнр, спутник V, вакцина от коронавируса



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