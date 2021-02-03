Лавров: Истерика Запада из-за ситуации с Навальным зашкаливает

Градус истерики, начатой западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным, зашкаливает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что риторика Запада по ситуации высокомерная и неподобающая, однако Москва не собирается скатываться в хамство. При этом события, которые происходят в России, освещаются на Западе однобоко и специфично, считает глава МИД РФ.

Также министр высказался и о несогласованных акциях. Лавров заметил, что законы, которые существуют для проведений демонстраций и митингов на Западе, гораздо более жесткие, чем в России. За рубежом демонстрантам за выход на проезжую часть и препятствование работе общественного транспорта грозят большие штрафы и даже много лет тюрьмы.

Ранее США, Германия, Великобритания и Франция выступили с призывом освободить Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на 3,5 года колонии.

Американский сенатор Митт Ромни сообщил, что после решения российского суда о присуждении реального срока оппозиционеру внесет проект закона о введении санкций против "ответственных" лиц.