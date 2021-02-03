В Челябинске прокуратуру и СК просят проверить исполнение контракта по обустройству территории стадиона

Прокуратуру, СК и Главное контрольное управление Челябинской области просят проверить выполнение контракта по обустройству прилегающей территории стадиона "Центральный" в Челябинске. В компании, которая осуществляла строительный контроль на объекте, считают, что при выполнении работ искусственно завысили расценки на сумму более 4,7 млн рублей.

В конце 2019 года между МБУ "Стадион "Центральный" и строительной компанией "АНН" был заключен контракт на выполнение капитального ремонта прилегающей территории стадиона. Цена контракта составила 35,6 млн руб. Выполнить работы подрядчик должен был до 31 августа 2020 г.

Также был заключен контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля с ООО "РУПР". В организации рассказали, что недостатки в работе подрядчика выявили уже в первые месяцы после начала работ.

"В течение лета всё шло очень медленно, и каждый раз подрядчик обещал скорый "прорыв" в темпах выполнения работ. В итоге в начале августа 2020 года мы обратились с письмом к заказчику, указали выявленные недостатки и предупредили, что при существующих темпах строительства подрядчик закончит работы не ранее 31 декабря 2021 года", - рассказал представитель стройконтроля.

Представитель стройконтроля рассказал, что на дату окончания работ по контракту было выполнено только около 20% от объема работ.

В сентябре 2020 г. компания направила в управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска обращение по выявленным недостаткам. Однако мер к подрядчику принято не было, вместо это, как заявили в ООО "РУПР", заказчик начал давить на стройконтроль с требованием принять работы, чтобы подрядчику были выделены деньги.

После этого МБУ "Стадион "Центральный" продлевает контракт сначала на два месяца, а потом до 31 декабря 2021 г. Сумма контракта при этом увеличивается с 35,6 до 39,2 млн руб.

Специалисты стройконтроля получили от директора стадиона письмо о расторжении договора по соглашению сторон. Несмотря на отказ расторгнуть контракт, как заявили в "РУПР", заказчик заключил соглашение на стройконтроль с новой организацией, которая в период с 14 сентября по 8 октября 2020 года принимает работы на сумму более 11 млн рублей.

Специализированная проектная организация "АЗИМУТ ПРО" провела анализ достоверности составления актов выполненных работ.

"По итогам проверки 11 актов выполненных работ по форме КС-2 выявлено 7 актов, в которых были искусственно внесены изменения в текущие цены, с целью завышения стоимости принимаемых работ. Общая сумма искусственного завышения в данных 7 актах составила 3 360 308 руб.", говорится в заключении.

По данным ООО "РУПР", стоимость принятых у подрядчика работ с сентября по октябрь 2020 года оказались завышены более чем на 4,7 млн рублей по сравнению с расценками, указанными в сметной документации.

ООО "РУПР" направило заявление в прокуратуру, следственный комитет, УМВД, Главное контрольное управление и в Контрольно-счетную палату Челябинской области. Главное контрольное управление сообщило, что проверка по госконтракту со стадионом "Центральный" будет проводиться в первом квартале 2021 года, а УМВД проводит проверку по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ.