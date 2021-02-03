Житель Тюмени помещен под домашний арест за призывы к незаконному митингу

Центральным районным судом Тюмени местный житель помещен под домашний арест. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, 34-летнего мужчину признали виновным в попытках вовлечения людей в незаконные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января.

Согласно материалам дела, в период с 24 по 29 января тюменец разместил в социальных сетях публикации, в которых пытался вовлечь окружающих в массовые беспорядки с применением насилия: погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия и предметов, представляющих угрозу для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти. Так, мужчина, якобы в шутку, предложил "закидать администрацию коктейлями Молотова". Свои обращения житель Тюмени опубликовал в одной из соцсетей.

"Благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД России по Тюменской области злоумышленник был установлен и задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в содеянном обвиняемый признал и раскаялся", - сообщили в пресс-службе СКР.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.