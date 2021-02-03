Уралец оштрафован на 30 тысяч за репост призыва Ройзмана на незаконный митинг

Житель поселка Уральский Свердловской области Кирилл Серебренников осужден за репост призыва экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выходить на январский несанкционированный митинг.

Напомним, 24-летнего молодого человека, работающего кассиром в магазине, забрали прямо с рабочего места 30 января. Выяснилось, что поводом для задержания стал его пост в соцсети, в котором Серебренников скопировал слова Ройзмана об обысках у Алексея Навального и его соратников, где прозвучала дата 31 января и призыв выходить на уже прошедшую несанкционированную акцию.

Кирилла обвинили по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). После задержания его увезли в Новоуральск - в 110 км от его места жительства и работы, где в присутствии сотрудника ФСБ взяли объяснения, а затем поместили в КПЗ более чем на сутки.

Только 1 февраля его отвезли в Белоярский районный суд - за 120 км. В итоге из-за многочисленных нарушений при составлении протокола суд перенесли на 3 февраля, а Серебренникова отпустили домой.

Как сообщили Накануне.RU в райсуде, сегодня состоялось заседание, на котором Кирилл Серебренников был признан виновным. Уральцу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что самого Ройзмана за его пост с призывами к ответственности привлекать не стали.