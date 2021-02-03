В Хабаровском крае бензиновый апокалипсис

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

В Хабаровском крае бензиновый апокалипсис

В Хабаровском крае сложилась критическая ситуация с бензином. Из-за проблем на местном НПЗ, слухи о которых появились еще в 20-х числах января, регион встал в буквальном смысле слова – не на чем ездить.

Владельцы автомобилей вынуждены сутками простаивать в очередях за топливом, перекупщики продают бочку 92-го бензина по 30 тыс. руб., а врио губернатора края Михаил Дегтярев попросил федеральной помощи. И она пришла – в Хабаровск прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва.

"В Хабаровском крае - экстраординарная ситуация с дефицитом бензина. Работаем над ее разрешением в сотрудничестве с руководством "ННК" и Министерством энергетики России. Сегодня в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку", - написал в соцсетях Дегтярев.

Впрочем, на всех бензина из Росрезерва не хватит. Планируется, что это топливо поступит на заправки вдоль автотрасс, остальные же АЗС будут выдавать бензин по карточной системе.

Перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, спустя 10 дней на автозаправках образовались огромные очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Местные власти сообщали о плановой модернизации хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля. 30 января хабаровский НПЗ запустился, но так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Хабаровском крае бензиновый апокалипсис

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бензин, росрезерв, дефицит, хабаровский край



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети