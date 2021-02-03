В Хабаровском крае бензиновый апокалипсис

В Хабаровском крае сложилась критическая ситуация с бензином. Из-за проблем на местном НПЗ, слухи о которых появились еще в 20-х числах января, регион встал в буквальном смысле слова – не на чем ездить.

Владельцы автомобилей вынуждены сутками простаивать в очередях за топливом, перекупщики продают бочку 92-го бензина по 30 тыс. руб., а врио губернатора края Михаил Дегтярев попросил федеральной помощи. И она пришла – в Хабаровск прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва.

"В Хабаровском крае - экстраординарная ситуация с дефицитом бензина. Работаем над ее разрешением в сотрудничестве с руководством "ННК" и Министерством энергетики России. Сегодня в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку", - написал в соцсетях Дегтярев.

Впрочем, на всех бензина из Росрезерва не хватит. Планируется, что это топливо поступит на заправки вдоль автотрасс, остальные же АЗС будут выдавать бензин по карточной системе.

Перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, спустя 10 дней на автозаправках образовались огромные очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Местные власти сообщали о плановой модернизации хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля. 30 января хабаровский НПЗ запустился, но так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.