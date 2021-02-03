Ранее Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты главы штаба Навального Алексея Гресько и арестовал сторонника оппозиционера на 10 суток.

Напомним, утром 29 января полицейские задержали Викторию Райх у подъезда дома и увезли в неизвестном направлении. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал сотрудницу штаба Навального виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ, и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы защиты сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх .

Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх отказали в освобождении





