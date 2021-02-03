03 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Ледовая переправа, проезд по льду запрещен, знак, указатель, запрет (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Житель Сосьвы предстанет перед судом за смерть беременной женщины и 5-месячного ребенка

Житель села Сосьва предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам: 29-летней беременной женщине и 5-месячному ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Ханты-Мансийского автономного округа, инцидент произошел 19 ноября прошлого года. 29-лтений обвиняемый в вечернее время сел за руль Шевроле-Нивы, не имея водительского удостоверения и регистрационных документов на транспортное средство. В машину мужчина посадил восемь местных жителей, трое из которых были детьми, и направился из села Ломбовож в п. Сосьва Березовского района ХМАО-Югры.

Ориентировочно, в 3 ночи 20 ноября на расстоянии около 12 км до поселка, обвиняемый решил сократить путь через русло реки Северная Сосьва для дальнейшего движения к месту назначения. Проигнорировав отсутствие оборудованной ледовой переправы и не приняв во внимание толщину льда и перегруженность автомобиля, мужчина увеличил скорость и направил автомобиль в сторону противоположного берега. При этом он не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий.

Из-за плохой видимости в ночное время и снегопада, обвиняемый выехал на незамерзший участок реки, где транспортное средство со всеми людьми ушло под лед. В результате происшествия погибли 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок.

Мужчина сознался в содеянном и раскаялся. Сотрудники СКР по региону собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Житель Сосьвы предстанет перед судом за смерть беременной женщины и 5-месячного ребенка

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Теги: Сосьева, смерть, автомобиль, лед, беременная женина, ребенок, суд



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