Гособвинение просит 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для Андрея Косилова за ДТП

Гособвинение просит 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова по делу о ДТП. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинение просит для Косилова год и 10 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года. Также прокурор просит удовлетворить гражданские иски двух потерпевших на сумму более 13 млн руб.

Авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе студентка из Екатеринбурга, с различными травмами были госпитализирваны. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебный процесс по делу в Аргаяшском суде стартовал в марте 2020 года. В сентябре процесс был приостановлен на два месяца для проведения дополнительной экспертизы. В ноябре по делу была назначена дополнительная экспертиза.