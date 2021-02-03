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Происшествия Свердловская область
коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле возбуждено второе дело после строительства ЖК "Тимирязевский"

В Нижнем Тагиле возбуждено еще одно уголовное дело после строительства жилого комплекса "Тимирязевский".
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что неустановленными сотрудниками из числа руководителей ООО "СУ-1" был причинен имущественный ущерб участникам долевого строительства жилого дома №1 в ЖК "Тимирязевский". Среди потерпевших оказались 76 человек.

Сейчас возбуждено дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере). Как уточнили в надзорном ведомстве, точная сумма ущерба будет установлена в ходе следствия.

Напомним, в 2019 году было возбуждено дело о мошенничестве при строительстве жилого дома №2 в тагильском ЖК "Тимирязевский". Тогда сумма похищенных средств дольщиков составила не менее 8,8 млн руб.

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В Нижнем Тагиле возбуждено второе дело после строительства ЖК "Тимирязевский"

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Теги: Тимирязевский, дольщики, прокуратура, Нижний Тагил



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Ранее 23.08.2019 10:52 Мск У дольщиков Нижнего Тагила украли миллионы

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