В Нижнем Тагиле возбуждено второе дело после строительства ЖК "Тимирязевский"

В Нижнем Тагиле возбуждено еще одно уголовное дело после строительства жилого комплекса "Тимирязевский".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что неустановленными сотрудниками из числа руководителей ООО "СУ-1" был причинен имущественный ущерб участникам долевого строительства жилого дома №1 в ЖК "Тимирязевский". Среди потерпевших оказались 76 человек.

Сейчас возбуждено дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере). Как уточнили в надзорном ведомстве, точная сумма ущерба будет установлена в ходе следствия.

Напомним, в 2019 году было возбуждено дело о мошенничестве при строительстве жилого дома №2 в тагильском ЖК "Тимирязевский". Тогда сумма похищенных средств дольщиков составила не менее 8,8 млн руб.